Damit hatte der Mann wohl nicht gerechnet: Ein Tier läuft vor sein Rad und bringt den 31-Jährigen zu Fall. Er wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Hagenbach (dpa/lrs) - Beim Sturz über einen Sumpfbiber hat sich ein Radfahrer in der Südpfalz an der Schulter verletzt. Der 31-Jährige war am Montag auf einem Radweg bei Hagenbach (Kreis Germersheim) unterwegs, als plötzlich ein Nutria aus dem benachbarten Heßbach kam und den Weg kreuzte, wie die Polizeiinspektion Wörth am Rhein mitteilte.

Der überraschte Fahrer erfasste den Nager und stürzte. Laut Polizeiangaben war der Sturz so folgenreich, dass der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden musste. «Das Nutria blieb augenscheinlich unverletzt und zog sich hiernach in sein Habitat zurück, wo es davonschwamm», hieß es weiter.

Die Tiere, auch Biberratten oder Sumpfbiber genannt, stammen aus Südamerika und wurden einst zur Pelzgewinnung nach Europa gebracht. In Deutschland hielt man sie ab 1926 in Pelztierfarmen. Immer wieder entkamen Nutrias oder wurden freigelassen. In Freiheit vermehrten sie sich schnell.