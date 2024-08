Am Samstagabend geht ein Mann im Binsfeldsee schwimmen. Er wird seitdem vermisst.

Speyer (dpa/lrs) - Am Binsfeldsee in Speyer läuft eine Suchaktion nach einem vermissten Mann. Laut Zeugenaussagen sei der 40-Jährige am Samstagabend schwimmen gewesen und danach nicht wieder aufgetaucht, so die Polizei. Bereits am Samstag sei die Suche begonnen worden, bisher aber erfolglos.

THW und DLRG sind mit Booten und Tauchern im Einsatz. Der Binsfeldsee ist während der Suche für Badegäste gesperrt.