Eine elektrische Störung löst einen Brand an der Stromversorgungsanlage des Krankenhauses in der Eifel aus. Das Feuer ist schnell gelöscht. Der Strom ist aber bisher nicht wieder komplett da.

Prüm (dpa/lrs) - Vermutlich wegen eines technischen Defekts hat es im Krankenhaus in Prüm in der Eifel einen Stromausfall gegeben. Die Feuerwehr sei am frühen Morgen wegen eines Brandes an der Stromversorgungsanlage im Untergeschoss im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen: Patienten wurden demnach nicht gefährdet.

Die Stromversorgung im Prümer Krankenhaus ist am Mittag noch eingeschränkt, wie die Polizei schreibt. Daher werde Patienten im Bedarfsfall geraten, umliegende Krankenhäuser aufzusuchen.

Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, sodass vorerst von einem technischen Defekt ausgegangen werde. Die Ermittlungen dauern an.

Nach dem elektrischen Störfall kam es laut Polizei kurzzeitig zu einem größeren Stromausfall, auch in Prüm und der Umgebung. Flächendeckend konnte die Stromversorgung schnell wiederhergestellt werden.