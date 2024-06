Mehrere Orte innerhalb der pfälzischen Verbandsgemeinde Freinsheim sind eine zeitlang ohne Strom. Mancherorts muss mit Notstromaggregaten ausgeholfen werden.

In mehreren Ortschaften im Kreis Bad Dürkheim ist in der Nacht zum Samstag der Strom ausgefallen. Betroffen seien in der Verbandsgemeinde Freinsheim die Orte Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Herxheim am Berg sowie Dackenheim gewesen, teilte die Polizei in Bad Dürkheim am Samstag mit.

Weil der Strom in Dackenheim und Bobenheim länger wegblieb, wurden dort Notstromaggregate aufgestellt. Wieviele Haushalte insgesamt vorübergehend ohne Strom waren, war zunächst nicht bekannt.

