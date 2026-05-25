Südwest Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Polizei
Die Polizei ermittelt noch zum genauen Hergang des Streits. (Symbolbild)

Ein 57-Jähriger, der mit seinem Hund unterwegs ist, trifft auf einen anderen Mann. Es kommt zu einem verbalen Disput - und einem Angriff.

Ingelheim (dpa/lrs) - Ein Streit zwischen zwei Fußgängern ist im Landkreis Mainz-Bingen so eskaliert, dass die Polizei anrücken musste. Zu dem Vorfall kam es am Pfingstmontag im Bereich des alten Wasserwerks zwischen Heidesheim und Wackernheim, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen traf am Nachmittag ein 61-jähriger Mann auf einen 57-Jährigen, der dort mit seinem Hund unterwegs war.

«Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich zwischen den beiden zunächst ein verbaler Streit, der im weiteren Verlauf eskalierte», hieß es. Dabei habe der 57-Jährige den anderen Mann angegriffen und leicht verletzt. Weil der mutmaßliche Täter ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte, wurde er in eine Klinik gebracht. Der Hund kam in Obhut von Tierhelfern. Die Polizeiinspektion Ingelheim ermittelt zum genauen Hergang und sucht Zeugen.

Mehr zum Thema
Landkreis Mainz-Bingen Heidesheim Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x