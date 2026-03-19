Südwest Streit zwischen Verwandten endet mit Messerverletzung

Polizei Blaulicht - Symbolbild
Die Hintergründe sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolbild)

Zwischen zwei Familienmitgliedern eskaliert ein Streit: Ein 59-Jähriger wird mit einem Messer verletzt. Was die Polizei über den Vorfall und die Ermittlungen mitteilt.

Pfaffen-Schwabenheim (dpa/lrs) - Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung zwischen Familienangehörigen im Landkreis Bad Kreuznach mit einem Messer verletzt worden. Der 59-Jährige habe Verletzungen an der Hand und am Bein erlitten, teilte die Polizei mit. Eine Lebensgefahr habe jedoch nicht bestanden.

Der Verletzte sei am Donnerstagmorgen in Pfaffen-Schwabenheim mit einem 60-jährigen Familienangehörigen zunächst in einen verbalen Streit geraten. Der Streit sei eskaliert, anschließend habe der Ältere der beiden ein Messer eingesetzt. Die Polizei habe den Tatverdächtigen noch im Nahbereich angetroffen und festgenommen. Der genaue Ablauf der Tat und die Hintergründe seien nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

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