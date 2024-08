In Zweibrücken sollen zwei Mitbewohner sich gestritten und dabei mit Stichwaffen aufeinander eingestochen haben. Der 26-Jährige stirbt an seinen Verletzungen.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern in Zweibrücken hat für einen der beiden tödlich geendet. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 26-Jährige mit schweren Verletzungen in seiner Wohnung gefunden und starb kurz darauf vor Ort.

Ersten Erkenntnissen nach soll er am Mittwochnachmittag mit seinem 45 Jahre alten Mitbewohner in Streit geraten sein. Dabei sollen sich die Männer gegenseitig mit Stichwaffen schwer verletzt haben, hieß es. Der 26 Jahre alte Mann erlag noch in der Wohnung seinen Verletzungen. Der andere Mann wurde nach Polizeiangaben von Zeugen mit blutenden Wunden vor einem Wohnhaus liegend gefunden. Der Rettungsdienst versorgte ihn.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe und genauen Abläufe der Ereignisse sind derzeit noch unklar.