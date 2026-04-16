Südwest Streit zwischen Familien gerät außer Kontrolle

Polizei
Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild)

Ein Streit zwischen zwei Familien in Neunkirchen eskaliert. Dabei sollen auch ein Fleischklopfer und ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Drei Menschen werden verletzt.

Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein Streit zwischen zwei Familien in Neunkirchen ist am Mittwoch eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich die rund 30 Personen zunächst wegen des Lärms von spielenden Kindern gestritten haben. Dann soll es zu einer Schlägerei zwischen einigen der Beteiligten gekommen sein. Unter anderem seien dabei auch ein Fleischklopfer und vermutlich ein Messer eingesetzt worden, hieß es weiter. Drei Personen seien leicht verletzt worden.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Situation zu beruhigen. Die Beamten ermitteln nun gegen drei Personen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

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