Ein Fahrgast soll in Mainz einen Mitarbeiter der örtlichen Straßenbahn angegriffen haben. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 34-Jährige den 59 Jahre alten Mann zu Boden gebracht haben soll, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll der Fahrgast sich in der Nacht zum Freitag geweigert haben, die Bahn an der Endstation zu verlassen.

Mainz (dpa/lrs) - Der Fahrer der Bahn rief daraufhin seinen 59 Jahre alten Vorgesetzten hinzu. Beim Versuch, den 34-Jährigen aus der Straßenbahn zu bringen, sei dieser vom Fahrgast angesprungen worden. Die beiden Männer fielen zu Boden, rangelten miteinander und stießen gegen zwei Fahrzeuge, hieß es weiter.

Der 59-Jährige habe nicht in ein Krankenhaus gemusst, sich aber über Schmerzen beklagt. Gegen den jüngeren Mann werde wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung am Fahrzeug ermittelt.

Mitteilung Polizei