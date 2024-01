Rodenbach bei Puderbach (dpa/lrs) - Bei einem Geschwisterstreit im Landkreis Neuwied hat ein 24-Jähriger seinem Bruder mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Der 31 Jahre alte Mann erlitt bei der Attacke am Dienstag eine stark blutende Platzwunde, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er sei vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Jüngeren ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die genauen Hintergründe des Streits in Rodenbach bei Puderbach waren zunächst unklar. Er sei aus nichtigen Gründen entstanden, hieß es aber.

Pressemitteilung