Südwest Streit mit Schussgeräuschen löst Polizeieinsatz aus

Illustration Polizeieinsatz
Der Polizei waren Schussgeräusche gemeldet worden. (Symbolfoto)

Ein Streit zwischen mehreren Menschen, dann Schussgeräusche: In Mainz sucht die Polizei am Abend auch mit einem Hubschrauber nach Flüchtigen.

Mainz (dpa/lrs) - Wegen mutmaßlicher Schussgeräusche hat ein Streit zwischen mehreren Männern in der Mainzer Oberstadt am Abend einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Beamten am Ort der Auseinandersetzung eintrafen, waren einige Beteiligte schon geflüchtet, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht mitteilte. Angetroffen wurde den Angaben zufolge ein leicht verletzter Mann mit einer Platzwunde.

Eine größer angelegte Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, wurde demnach wieder eingestellt, als sich herausstellte, dass die Schussgeräusche mutmaßlich von einer Schreckschusspistole verursacht worden waren. Eine scharfe Schusswaffe sei nicht im Spiel gewesen.

Festnahmen gab es zunächst nicht. Weitere Details, etwa der Hintergrund der Auseinandersetzung oder in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander stehen, wurden zunächst nicht bekannt.

