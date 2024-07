Ende Juni wurde Helge Schwab zum neuen Fraktionschef der Freien Wähler gewählt. Nun beginnt die Amtszeit.

Mainz (dpa/lrs) - Der bisherige Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag von Rheinland-Pfalz, Joachim Streit, legt sein Abgeordnetenmandat nieder und wechselt ins Europäische Parlament. Damit übernimmt nun auch offiziell Helge Schwab den Posten des Fraktionsvorsitzenden. Als Abgeordneter im Landtag in Mainz rückt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Bernhard Alscher, für Streit ins Parlament. Alscher wird nach Angaben eines Sprechers in Kürze nach seinem Urlaub in die Landtagsfraktion aufgenommen.

«Ich blicke mit etwas Wehmut, aber auch mit Dankbarkeit auf meine Zeit im rheinland-pfälzischen Landtag und an der Spitze meiner Fraktion zurück», sagte Streit. «Joachim Streit hat großen Anteil daran, dass wir vom ersten Tag unserer Zugehörigkeit zum Parlament als fleißige und innovative Fraktion wahrgenommen worden sind», erklärte sein Nachfolger Schwab. Die Freien Wähler stellen seit dem Jahr 2021 eine Landtagsfraktion mit sechs Abgeordneten im Parlament in Mainz. Schwab war bislang Vize-Vorsitzender der Fraktion. Der 52-Jährige ist Ende Juni gewählt worden.