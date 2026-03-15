Südwest Streit in Wohnhaus - Mann wollte Geld erpressen

Handschellen Symbolbild
Die Polizei fasste einen Täter, einen angeblichen zweiten fanden die Beamten nicht (Symbolbild).

Ein Paar im Westerwald wehrt sich gegen einen Erpresser. Dessen Flucht scheitert, ein angeblicher Komplize ist nicht auffindbar.

Herschbach (dpa/lrs) - Ein Mann hat versucht, in einem Wohnhaus in Herschbach im Westerwaldkreis von einem Paar Geld zu erpressen. Dabei habe er mit einer Druckluftwaffe und Reizgas gedroht, teilt die Polizei mit. Der Mann soll dann versucht haben zu fliehen, sei aber von der Polizei gefasst worden.

Die Beamten waren per Notruf über einen tätlichen Angriff in dem Haus informiert worden. Weil sich ein männlicher Bewohner des Hauses den Erpressungsversuchen des Täters verweigert haben soll, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Ehefrau des bedrohten Mannes sei zu Hilfe geeilt. Sie habe den Täter verletzt und ihn abgelenkt, bis die Polizei eingetroffen sei.

Der Täter habe angegeben, einen Komplizen zu haben. Um diesen zu fassen, suchte ein Polizeihubschrauber erfolglos einen nahen Wald ab.

Mehr zum Thema
Westerwald Westerwaldkreis Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x