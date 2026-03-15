Ein Paar im Westerwald wehrt sich gegen einen Erpresser. Dessen Flucht scheitert, ein angeblicher Komplize ist nicht auffindbar.

Herschbach (dpa/lrs) - Ein Mann hat versucht, in einem Wohnhaus in Herschbach im Westerwaldkreis von einem Paar Geld zu erpressen. Dabei habe er mit einer Druckluftwaffe und Reizgas gedroht, teilt die Polizei mit. Der Mann soll dann versucht haben zu fliehen, sei aber von der Polizei gefasst worden.

Die Beamten waren per Notruf über einen tätlichen Angriff in dem Haus informiert worden. Weil sich ein männlicher Bewohner des Hauses den Erpressungsversuchen des Täters verweigert haben soll, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Ehefrau des bedrohten Mannes sei zu Hilfe geeilt. Sie habe den Täter verletzt und ihn abgelenkt, bis die Polizei eingetroffen sei.

Der Täter habe angegeben, einen Komplizen zu haben. Um diesen zu fassen, suchte ein Polizeihubschrauber erfolglos einen nahen Wald ab.