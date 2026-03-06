Südwest Streit in Kaiserslautern eskaliert mit Hundebissen

Polizei Symbolbild
Ein Diensthundeführer hat den Hund unter Kontrolle gebracht. (Symbolbild)

Ein 38-Jähriger hetzt in einem Streit seinen Hund auf mehrere Menschen. Die Auseinandersetzung endet mit vier verletzten Personen, die Polizei muss die Streitenden trennen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 38- und ein 33-Jähriger haben in Kaiserslautern im Streit mehrere Bekannte angegriffen und einen Hund auf sie gehetzt. Dabei seien am Donnerstagabend zwei Frauen und ein Mann im Alter von 30 bis 46 Jahren unter anderem durch Hundebisse leicht verletzt worden, teilte die Polizei Kaiserslautern mit. Der für die Attacke mitverantwortliche 38-jährige Hundehalter sei ebenfalls leicht verletzt worden.

Nach Schilderung der Polizei eskalierte der Streit nach verbalen Auseinandersetzungen. Die streitende Gruppe habe schließlich von der Polizei getrennt werden müssen. Der Hund sei unter Einsatz eines Tasers von einem Diensthundeführer gesichert worden.

Der 38-jährige Angreifer hatte schon Stunden zuvor einen Platzverweis erhalten, sich diesem aber widersetzt. Ein Atemalkoholtest ergab 2,5 Promille. Gegen ihn und gegen den 33-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Den übrigen Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

