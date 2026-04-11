Südwest Streit im Fahrgeschäft: Jugendlicher droht mit Messer

Streifenwagen in NRW
Gegen den Jugendlichen läuft ein Strafverfahren wegen Bedrohung. (Symbolbild)

Ein Streit in einem Fahrgeschäft eskaliert: Ein 16-Jähriger bedroht einen anderen Jugendlichen mit einem Messer. Die Polizei ermittelt.

Speyer (dpa/lrs) - Auf dem Gelände der Frühlingsmesse in Speyer hat ein 16-Jähriger einen 15 Jahre alten Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Gegen den 16-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet, wie die Polizei mitteilte.

Demnach seien die beiden am Freitagabend während der Fahrt in einem Fahrgeschäft in einen Streit geraten. Der 16-Jährige habe den 15-Jährigen dabei mit einem Messer bedroht. Nach dem Ende der Fahrt konnte der mutmaßliche Täter nach Angaben der Polizei durch das Sicherheitspersonal gestellt werden.

Die Polizei habe das Messer sichergestellt und der Jugendliche habe Hausverbot sowie einen Platzverweis für das Messegelände erhalten. Das Mitführen von Messern und Waffen ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände untersagt.

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