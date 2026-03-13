Südwest Streit auf Wertstoffhof eskaliert - vier Menschen verletzt
Landau (dpa/lrs) - Unerwünschte Holzstücke im Grünschnitt haben auf einem Wertstoffhof in Landau zu einem Streit mit vier Verletzten geführt. Der Grünschnitt sei von zwei 36-Jährigen abgeladen worden, teilte die Polizei mit. Darin enthaltenes Holz habe zuerst zu einem Streit, einer Beleidigung und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den 36-Jährigen und zwei Mitarbeitern geführt.
Alle Beteiligten trugen laut Polizei Verletzungen davon. Die Mitarbeiter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Strafverfahren gegen die Beteiligten seien eingeleitet worden.