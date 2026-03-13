Südwest Streit auf Wertstoffhof eskaliert - vier Menschen verletzt

Polizei
Die Polizei leitete Strafverfahren gegen die Beteiligten ein. (Symbolbild)

Stein des Anstoßes für den Streit ist Holz. Das unerwünschte Material steckt im Grünschnitt zweier Männer und erhitzt die Gemüter so sehr, dass es zu Gewalt kommt.

Landau (dpa/lrs) - Unerwünschte Holzstücke im Grünschnitt haben auf einem Wertstoffhof in Landau zu einem Streit mit vier Verletzten geführt. Der Grünschnitt sei von zwei 36-Jährigen abgeladen worden, teilte die Polizei mit. Darin enthaltenes Holz habe zuerst zu einem Streit, einer Beleidigung und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den 36-Jährigen und zwei Mitarbeitern geführt.

Alle Beteiligten trugen laut Polizei Verletzungen davon. Die Mitarbeiter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Strafverfahren gegen die Beteiligten seien eingeleitet worden.

