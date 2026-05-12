Südwest Streit an Busbahnhof: Mann schlägt Jugendlichen ins Gesicht

Polizei
Beim Aussteigen aus dem Bus soll der Mann den Jugendlichen leicht geschubst haben. (Symbolbild)

Ein 17-Jähriger und ein 35-Jähriger geraten am Busbahnhof in Landau aneinander. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Landau (dpa/lrs) - Am Busbahnhof in Landau ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17 Jahre alten Jugendlichen und einem 35 Jahre alten Mann gekommen. Dabei sei der Mann handgreiflich geworden, teilte die Polizei mit.

Demnach soll der 35-Jährige den Jugendlichen beim Aussteigen aus dem Bus leicht zur Seite geschubst haben. Daraus habe sich ein Streit entwickelt, bei dem es zu Beleidigungen gekommen sein soll. Der Mann habe den Jugendlichen zudem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sichtbare Verletzungen habe der 17-Jährige nicht erlitten. Gegen beide Beteiligten läuft ein Strafverfahren wegen Beleidigung - gegen den 35-Jährigen ein zusätzliches wegen Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

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