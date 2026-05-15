Ein verpasster Halt, ein brutaler Angriff: In Mainz wird ein Straßenbahnfahrer von einem unbekannten Mann zu Boden gedrückt und gewürgt.

Mainz (dpa/lrs) - Mutmaßlich aus Wut über eine verpasste Haltestelle hat ein Fahrgast in Mainz einen Straßenbahnfahrer angegriffen und gewürgt. Der bislang unbekannte Täter soll den 62 Jahre alten Fahrer zunächst beleidigt haben, weil die Bahn in der Nacht zum Freitag im Stadtteil Marienborn offenbar nicht an einer Haltestelle hielt, wie die Polizei mitteilte. Als er deswegen der Bahn verwiesen wurde, soll der Mann zugeschlagen und den Fahrer zu Boden gedrückt haben. Er habe ihn am Hals gewürgt und sei dann zu Fuß geflüchtet.

Laut Polizei wurde der 62-Jährige medizinisch untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus. Ermittelt wird unter anderem auch, ob Videokameras in der Straßenbahn die Tat aufgezeichnet haben.

Angriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr sind ein zunehmendes Problem. Trauriger Höhepunkt war im Februar der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter in der Pfalz.