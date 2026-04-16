Wegen starken Rauchs ist am späten Abend die Feuerwehr im Einsatz. Die Ursache findet man nach längerer Suche auf einem Privatgrundstück.

Halbs (dpa/lrs) - Starke Rauchentwicklung hat die Feuerwehr in Halbs im Westerwald beschäftigt. Der stinkende Qualm war spätabends auch in den Nachbarort gezogen, wie die Polizei mitteilt. Die Feuerwehr suchte rund eine Stunde nach der Quelle und stieß schließlich auf eine brennende Tonne in einem Hof. Ein Mann hatte darin Schlachtabfälle verbrannt.

Die Feuerwehr löschte die Tonne und die Polizei leitete ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen den Mann ein. Der Alarm wegen «unklarer Rauchentwicklung sowie damit einhergehender Geruchsbelästigung» war bei der Polizei am Mittwoch um 23.23 Uhr eingegangen.