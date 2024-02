Pendler werden es am Freitag gerade in der Mainzer Innenstadt schwer haben. Neben dem ÖPNV-Warnstreik werden noch Kundgebungen in der Landeshauptstadt für Behinderungen sorgen.

Mainz (dpa/lrs) - Wegen des Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr fallen auch in Rheinland-Pfalz seit Donnerstagabend zahlreiche Busse und Bahnen aus. Die Arbeitsniederlegung habe begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur. In Mainz und Koblenz sei der Busverkehr eingestellt worden. Die Fahrer sollen bis zur Endhaltestelle fahren, wenn noch Fahrgäste im Bus sitzen.

Sowohl im kommunalen Nahverkehr als auch im privaten Omnibusgewerbe sind Protestaktionen angekündigt. Die Gewerkschaft Verdi hat von Donnerstagabend bis zum Schichtende am Freitag zu den Ausständen aufgerufen. In der Landeshauptstadt Mainz muss am Freitag mit zusätzlichen Verkehrsbehinderungen wegen Kundgebungen der Gewerkschaft gerechnet werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Streikmaßnahmen sollen nach der Ankündigung von Verdi weite Teile des Landes betreffen. Mehrere Verkehrsbetriebe rechneten damit, dass der Linienverkehr ab 20 Uhr eingestellt wird. Zudem wird das Buspersonal von privaten Unternehmen die Arbeit niederlegen. Der Unterricht an den Schulen in Rheinland-Pfalz wird nach Angaben des Bildungsministeriums am Freitag grundsätzlich stattfinden. Es soll aber eine großzügige Entschuldigungspraxis geben, wenn der Weg zur Schule wegen der Protestaktionen eingeschränkt ist.

Die Gewerkschaft will mit dem Warnstreik bundesweit eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten durchsetzen. Zu den Kernforderungen von Verdi gehören eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit, mehr Urlaub, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie die Begrenzung geteilter Dienste und unbezahlter Zeiten im Fahrdienst. Im privaten Busgewerbe fordert Verdi eine Tariflohnerhöhung, um die Folgen der Inflation auszugleichen.

