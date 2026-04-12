Nach der ersten Runde stehen Amtsinhaber Wosnitza und Herausforderin Rauch im Finale um das Rathaus.

Zweibrücken (dpa/lrs) - In Zweibrücken entscheidet eine Stichwahl heute über den künftigen Oberbürgermeister der pfälzischen Stadt. In der ersten Runde im März hatte keiner der vier Bewerber die absolute Mehrheit erhalten. Damit treten nun Amtsinhaber Marold Wosnitza (SPD) und die Beigeordnete Christina Rauch (CDU) gegeneinander an. Die Amtszeit des Oberbürgermeisters beträgt acht Jahre. Wahlberechtigt sind in Zweibrücken etwa 26.000 Menschen. In der ersten Runde lag die Wahlbeteiligung bei 60 Prozent.