Südwest Stiche in Rücken und Brust – Zustand der beiden Opfer ernst

Polizei
Ein zunächst ebenfalls festgenommener 15-Jähriger hatte laut Polizei nichts mit der Tat zu tun. (Symbolbild)

Nach Notrufen findet die Polizei zwei Verletzte, später nimmt sie bei einer Fahndung einen dringend Tatverdächtigen fest. Ging ein Streit voraus?

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Kaiserslautern ist der Gesundheitszustand von zwei Verletzten weiterhin kritisch. Die Verwundungen der Männer im Alter von 20 und 22 Jahren durch Messerstiche seien «sehr ernst», teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach der Tat von Samstag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 18-Jähriger im Streit dem 22-Jährigen in den Rücken gestochen. Den 20-Jährigen verletzte er mit dem Messer im Brustbereich. Der 18-Jährige erlitt Augenreizungen durch Pfefferspray und wurde am Samstagabend festgenommen. Ihm wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Das Motiv ist den Behörden zufolge unklar. Der Verdächtige macht demnach von seinem Schweigerecht Gebrauch.

