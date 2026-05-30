Prominente Gäste und ein vielfältiges Programm: Neustadt wird zur Bühne für Freiheitsrechte und gesellschaftlichen Austausch.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Mit Konzerten, Diskussionen und Mitmachangeboten feiert Neustadt an der Weinstraße am Wochenende «Das Fest der Demokratie». Zur Eröffnung (11.30 Uhr) sprechen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der neue rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU).

Die Stadt und die Stiftung Hambacher Schloss veranstalten das Fest seit 2022 im zweijährigen Rhythmus rund um den Jahrestag des Hambacher Festes von 1832. Diesmal steht die Veranstaltung unter dem Motto «Freiheit pflanzen» - auch in Anlehnung an Neustadt als Ort der nächsten Landesgartenschau.

Im Mittelpunkt stehen Live-Musik, Bühnenprogramme sowie Gesprächsformate mit Gästen aus Politik, Medien und Wissenschaft. An der Eröffnung auf der Marktplatzbühne nehmen auch Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) und der Träger des diesjährigen Freiheitspreises, der Pole Adam Bodnar, teil.