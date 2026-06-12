Im Saarland ist die Bevölkerung 2025 weiter geschrumpft. Mehr Todesfälle als Geburten und weniger Zuzüge prägen die Entwicklung.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Bevölkerung ist laut Statistik im Saarland 2025 erneut zurückgegangen. Die Zahl der Sterbefälle war im vergangenen Jahr deutlich höher als die Geburtenzahl, wie das Statistische Amt Saarland mitteilte. Demnach wurden rund 7.300 Kinder von Frauen mit Wohnort im Saarland zur Welt gebracht, während etwa 14.400 Menschen starben.

Zugleich sei der Zuzug ins Saarland deutlich zurückgegangen: Demnach kamen 2025 noch 2.400 Menschen mehr in das kleine Flächenland, als Menschen weggezogen sind. 2024 habe dieser Wert noch bei rund 5.100 Menschen gelegen.

Insgesamt lebten den Angaben zufolge Ende 2025 rund 1.007.000 Menschen im Saarland und damit rund 5.000 weniger als zum Stichtag des Jahres 2024.