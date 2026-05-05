Vermutlich aufgrund von heftigem Regen kommt es auf der A 48 zu zwei Unfällen: Eine Frau wird dabei schwer verletzt, ein Mann leicht.

Kaifenheim (dpa/lrs) - Starkregen hat auf der Autobahn 48 am Nachmittag vermutlich zu zwei Unfällen mit zwei Verletzten geführt. Zunächst hatte eine 24 Jahre alte Autofahrerin, die in Richtung Dernbacher Dreieck unterwegs war, kurz vor der Anschlussstelle Kaifenheim vermutlich wegen starker Regenfälle die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilte, kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen stieß daraufhin gegen die Leitplanke, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Die Frau musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wurde auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der rechte der zwei Fahrstreifen der Autobahn wurden während der Unfallaufnahme gesperrt. Zudem musste während der Landung des Hubschraubers die Richtungsfahrbahn Dernbach kurzzeitig voll gesperrt werden.

Nur wenig später ereignete sich in gleicher Fahrtrichtung auf der A 48 ein weiterer Unfall. Nach bisherigen Ermittlungen verlor dabei ein 34 Jahre alter Fahrer wegen des starken Regens die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Das Auto drehte sich dadurch und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während der Aufnahme des Unfalls und den Bergungsarbeiten blieb der rechte der beiden Fahrstreifen gesperrt.