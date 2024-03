Offenbach (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bewölkt und regnerisch. Am Mittwoch wird im Osten auch stärkerer Regen erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Maximal steigen die Temperaturen auf 8 bis 13 Grad. Am Donnerstag geht es wechselnd bis stark bewölkt weiter. Vielerorts soll es regnen, im Verlauf des Tages gibt es Schauer und einzelne kurze Graupelgewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 14 Grad. Nicht besser sind die Aussichten für Karfreitag: Der DWD rechnet mit vielen Wolken und Regenwetter bei 11 bis 16 Grad.

DWD-Wetterbericht