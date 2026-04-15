Die Führung der in der Kritik stehenden Pflegekammer wurde zum Rapport gebeten. Nach einem gut eine Stunde dauernden Gespräch hat die Kammer dringend Hausaufgaben zu erledigen.

Mainz (dpa/lrs) - Nach einer Reihe von Pannen und einer juristischen Niederlage muss die stark in der Kritik stehende Pflegekammer Rheinland-Pfalz binnen einer Woche Konzepte für die Zukunft vorlegen. Das ist ein zentrales Ergebnis eines Krisengesprächs mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und mehreren Vertretern der Kammer in Mainz.

«Ich hätte mir gewünscht, dass es bereits heute einen strukturierten Hinweis für den weiteren Weg gegeben hätte», sagte Hoch nach dem gut einstündigen Treffen. «Wir haben daher in diesem rechtsaufsichtlichen Gespräch vereinbart, dass die Landespflegekammer ihre Hausaufgaben im Bereich der Haushaltsführung, im Bereich der Mitgliederführung und bei der Bewertung des Urteils erfüllt.»

Kammer äußert sich nicht

Bei dem Urteil geht es um eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Koblenz. Das hatte kürzlich Klagen mehrerer Pflegefachkräfte gegen die Erhebung von Kammer-Mitgliedsbeiträgen für das Jahr 2025 stattgegeben und teils eklatante Mängel beim Vorgehen der Kammer ausgemacht.

Ergebnisse habe die Kammer bis Mitte kommender Woche vorzulegen, betonte der Minister. Die Kammer selbst wollte sich nach Angaben einer Sprecherin zunächst nicht zu dem Gespräch äußern.