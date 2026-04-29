Schon früh verrät der 65-Jährige, welches filmische Projekt er in seinem Jahr als Stadtschreiber umsetzen möchte. Und er freut sich noch auf was ganz anderes.

Mainz (dpa/lrs) - In seinem Jahr als Mainzer Stadtschreiber möchte der Autor und Musiker Sven Regener («Herr Lehmann») ein Filmprojekt in Weinstuben der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt umsetzen. Gemeinsam mit seinem Freund, dem, Regisseur, Auto und Filmproduzenten David Schalko, wolle er sich in «eine, manche sagen mehrere» Weinstuben setzen, sich filmen lassen und über verschiedene Themen reden, kündigte der 65-Jährige in Mainz an.

Da es schwierig sei, als Darsteller eines Films gleichzeitig Regie zu führen, werde das in dem Fall Charlotte Goltermann tun, sagte Regener. Goltermann ist auch Managerin der von Regener gegründeten Band «Element of Crime» («Immer da wo du bist bin ich nie»). «Das wird auf jeden Fall sehr Mainz-bezogen sein», sagte Regener. Wenn er schon mal Mainzer Stadtschreiber sei, wolle er auch was haben, was irgendwie mit der Stadt zu tun habe.

Erinnerungen an Konzert 1983

Der Mainzer Stadtschreiber ist ein mit 12.500 Euro dotierter Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt. Die Preisträger - Regener ist der 41. - dürfen ein Jahr lang in der Stadtschreiber-Wohnung in der Mainzer Altstadt leben und erhalten das Angebot, zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren.

Regener plant in seiner Zeit in Mainz auch ein Konzert mit «Element of Crime» und wird sein im September erscheinendes Buch «Frankie und Freddie» vorstellen, ein Roman über die Brüder Frankie und Freddie Lehmann. Im Frühjahr 2027 soll sein Stadtschreiber-Filmprojekt gezeigt werden.

Er habe Mainz schon immer toll gefunden, sagte Regener. Mit der Stadt verbinde er sein erstes Konzert dort 1983 mit der Band Zatopek im Kulturzentrum Kuz. «Ich kann mich daran immer noch erinnern. Ich könnte Einzelheiten erzählen, aber das tue ich nicht», sagte er schmunzelnd.

Mit der S-Bahn zur Buchmesse

Der gebürtige Bremer Regener, der seit vielen Jahren in Berlin lebt, will während der Stadtschreiber-Zeit öfter in Mainz sein. Auch während der Frankfurter Buchmesse im Oktober wolle er in der Stadtschreiberwohnung sein und von Mainz aus die S-Bahn Richtung Frankfurt nehmen. Da freue er sich schon drauf. «Ich fahre gerne öffentlichen Nahverkehr», sagte Regener.