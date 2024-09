Beim Landesparteitag der SPD steht nach zwölf Jahren ein Führungswechsel an. Sabine Bätzing-Lichtenthäler wird aller Voraussicht nach Roger Lewentz an der Spitze der Landes-SPD ablösen. Neben Lewentz wird auch Malu Dreyer, die im Juli ihr Amt als Ministerpräsidentin abgegeben hat, verabschiedet.

Das kündigte SPD-Generalsekretär Marc Ruland am Mittwoch in Mainz an. Als weiteren Gast erwarten die Sozialdemokraten den Bundesvorsitzenden der SPD, Lars Klingbeil. Mit Bätzing-Lichtenthäler (49), der amtierenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Landtag, wird zum ersten Mal eine Frau die Landes-SPD führen. Die gelernte Diplom-Verwaltungswirtin lebt im Westerwald.

Bei dem Parteitag in der Mainzer Rheingoldhalle werden 323 Delegierte erwartet, als Ehrengäste sind die ehemaligen Ministerpräsidenten Rudolf Scharping und Kurt Beck angekündigt. Am gleichen Ort fand im November 2012 auch der Wechsel von Beck zu Lewentz an der Parteispitze statt. Im Januar 2013 folgte Malu Dreyer in der Staatskanzlei Beck als Ministerpräsident. Sie hielt vor zwölf Jahren eine Art Bewerbungsrede. Ihr Nachfolger, Alexander Schweitzer (51), wird bereits mehr als zwei Monate Ministerpräsident sein, wenn er auf dem Parteitag seine Rede hält.

Roger Lewentz (61), der bereits 1991 den siegreichen Wahlkampf für Rudolf Scharping geführt hat, wurde 1996 Landesgeschäftsführer der SPD, später Generalsekretär und Vorsitzender des Parteirats. Im vergangenen Jahr hatte er sich noch einmal wiederwählen lassen, um den Übergang zu moderieren.