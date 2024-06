Er gilt als enger Vertrauter des designierten Ministerpräsidenten Schweitzer und hat ihn schon über mehrere Stationen begleitet. Jetzt folgt er ihm erneut.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Staatssekretär Fedor Ruhose wird neuer Chef der Staatskanzlei in Mainz. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» darüber berichtet. Der SPD-Politiker (Jahrgang 1982) gilt als enger Vertrauter des designierten Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) und ist seit 2021 sein einziger Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Ruhose ist derzeit auch Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik und Digitalisierung und folgt auf Fabian Kirsch. Von 2014 bis 2021 war Ruhose Geschäftsführer der Landtagsfraktion. Deren Chef war in dieser Zeit auch Alexander Schweitzer.