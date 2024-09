Wegen einer technischen Störung kommt es im Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet und in Hessen zu Verspätungen und Zugausfällen. Gegen Abend läuft der Verkehr wieder an.

Frankfurt/Mainz (dpa) - Eine technische Störung hat am Samstag über Stunden den Regional- und S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet und in Hessen ausgebremst. Es kam zu Verspätungen sowie Zugausfällen, wie die Deutsche Bahn ( DB) mitteilte. Betroffen war den Angaben zufolge die gesamte S-Bahn Rhein-Main sowie der Betrieb der DB Regio. Gegen Abend lief der Bahnverkehr wieder an. Es könne aber noch bis zu Tagesende zu Beeinträchtigungen kommen, hieß es. Während der Störung hatten die Bahn Reisenden empfohlen, auf U-Bahnen und Straßenbahnen umzusteigen.