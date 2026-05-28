SPD und Grüne tun es aus Überzeugung, die CDU macht mit. Aber sie muss zur AfD erst noch eine konsequente Haltung entwickeln.

Alexander Schweitzer will es auf keinen Fall als politisches Muskelspiel verstanden wissen, dass seine SPD der AfD keinen Ausschussvorsitz überlassen will. Die Entscheidung, aus dieser Partei niemanden an die Spitze eines Fachgremiums des rheinland-pfälzischen Landtags zu hieven oder dort zu dulden, habe etwas mit einer generellen Haltung zu tun. Die beansprucht auch Katrin Eder für die Grünen. Der Entschluss der CDU, das alles mitzutragen, wirkt auf den ersten Blick etwas halbherzig. Inhaltlich möchte sich die Fraktion nicht äußern. Wackelt schon kurz nach der Landtagswahl die Brandmauer? Gibt es internen Richtungsstreit diesbezüglich? Noch hat sich die AfD selbst nicht gerührt zu dem Thema. Dass sie den Schachzug der anderen Fraktionen im Landtag, ihr keinen Ausschussvorsitz zu überlassen, widerspruchslos hinnimmt – damit ist allerdings kaum zu rechnen.