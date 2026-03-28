Die Sprache gilt als Schlüssel für Integration und Erfolg in der Schule. Das Land bietet dafür viele Kurse in der unterrichtsfreien Zeit an. Auch in anderen Fächern kann Stoff nachgeholt werden.

Mainz (dpa/lrs) - In zahlreichen Kursen in den Osterferien können Kinder und Jugendliche ihre deutschen Sprachkenntnisse in Rheinland-Pfalz verbessern. Sprachkenntnisse seien die Grundlage für Bildungserfolg, gute Integration und gesellschaftliche Teilhabe, sagte Bildungsminister Sven Teuber (SPD) in Mainz. «Wir fördern deshalb nicht nur den ersten Spracherwerb, sondern auch die Sprachförderung zugewanderter Kinder.»

Insgesamt finden 153 Deutschkurse in den Osterferien statt. Davon gibt es 108 an Grundschulen, 41 an weiterführenden Schulen sowie vier an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz. Von diesen Ferienkursen profitieren nach Angaben des Bildungsministeriums 1.371 Schülerinnen und Schüler.

Leichter Anschluss finden über Sprachkenntnisse

Für das gesamte Jahr 2026 stelle das Land insgesamt 1,25 Millionen Euro für Feriensprachkurse zur Verfügung, berichtete Teuber. Davon würden knapp 130.200 Euro für die beantragten Kurse während der Osterferien eingesetzt. Das Ministerium für Familie, Frauen Kultur und Integration beteilige sich zusätzlich mit 50.000 Euro an den Feriensprachkursen.

«Mit den Feriensprachkursen ermöglichen wir Kindern und Jugendlichen ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen, sich sprachlich weiterzuentwickeln und aktiv am schulischen und gesellschaftlichen Leben teilzunehmen», erklärte Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne). Wer sich verständigen kann, finde leichter Anschluss. Damit leisteten die Kurse einen wichtigen Beitrag für Chancengleichheit und Integration.

Zudem biete das Programm Lernen in Ferien 25 weitere Kurse für 215 Schülerinnen und Schüler an. Die Kurse geben laut Ministerium die Möglichkeit, Unterrichtsinhalte etwa in Mathematik oder Deutsch zu wiederholen, zu üben und zu vertiefen. Das Land stelle für diese Kurse insgesamt 300.000 Euro zur Verfügung.