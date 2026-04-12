Ein 34-Jähriger verliert in Koblenz die Kontrolle über sein Auto. Der Schaden, der daraufhin entsteht, ist groß.

Koblenz (dpa/lrs) - Ein Unfall mit einem Sportwagen hat in einer Nachbarschaft in Koblenz eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der 34 Jahre alte Fahrer kam am Abend nach dem Unfall ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er hatte zuvor die Kontrolle über sein Auto verloren und war in zwei Mauern sowie ein geparktes Auto geprallt. Ein weiter Wagen am Nachbarhaus wurde durch Mauerteile beschädigt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 80.000 Euro. Der Beifahrer blieb unverletzt. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen.