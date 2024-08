Mehrere Sportboote geraten im Rheinhafen Germersheim in Brand. Die Ursache ist unklar.

Germersheim (dpa/lrs) - Im Rheinhafen Germersheim haben mehrere Sportboote gebrannt. Wie die zuständige Wasserschutzpolizei mitteilte, sei am Donnerstagnachmittag zunächst ein am Steg festgemachtes Boot in Flammen geraten. Der Brand habe sich dann auf zwei weitere kleinere Sportboote ausgeweitet. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Dennoch seien größere Teile verschmorter Kunststoffteile in das Hafenbecken gelangt, so die Polizei weiter. Die Brandursache wird nun ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden von 32.500 Euro.