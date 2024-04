Bei einem Unfall mit einem Sportboot auf dem Rhein bei Namedy im Landkreis Mayen-Koblenz ist ein Mensch gestorben und zwei weitere sind schwer verletzt worden. Das Sportboot sei am Sonntagnachmittag in eine Schleppleine zwischen zwei Binnenschiffen gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Diese sei wegen eines Bergungsversuchs gespannt gewesen. Das Sportboot sei mit drei Menschen besetzt gewesen. Die Wasserschutzpolizei sucht nun nach Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungen übernommen.

Mitteilung