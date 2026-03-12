Rheinland-Pfalz ist ein exportstarkes Bundesland. Internationale Konflikte belasten die global vernetzten Unternehmen.

Mainz (dpa/lrs) - Zu einem Spitzengespräch über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in Nahost für Rheinland-Pfalz trifft sich die Landesregierung mit Vertretern von Verbänden, Unternehmen und Gewerkschaften. An dem Treffen am Donnerstag (16.00 Uhr) in der Staatskanzlei in Mainz wird auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilnehmen. Erörtert werden sollen mögliche Maßnahmen zur Stabilisierung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz.