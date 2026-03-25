Pia Schellhammer gibt nach rund drei Jahren den Fraktionsvorsitz der Grünen in Rheinland-Pfalz ab. Ihre Nachfolgerin ist bestens bekannt.

Mainz (dpa/lrs) - Die noch amtierende Klimaschutzministerin und Spitzenkandidatin, Katrin Eder, ist die neue Fraktionschefin der oppositionellen Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag. Die 49 Jahre alte Mainzerin folgt auf Pia Schellhammer.

Die 41 Jahre alte Rheinhessin, die seit 2023 an der Spitze der Fraktion stand, wird Parlamentarische Geschäftsführerin in der Fraktion. Beide Frauen seien einstimmig gewählt worden, teilte die Fraktion nach ihrer ersten Sitzung nach der Wahl mit.

Die Grünen sind wieder mit 10 Abgeordneten in den Landtag eingezogen, künftig aber die kleinste Fraktion im Landtag und erstmals seit 15 Jahren nicht mehr in der Regierung.