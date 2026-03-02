Südwest Spezialkräfte überwältigen Mann - Familienangehörige bedroht

Blaulicht auf einem Polizeiauto
Die Polizei war nach eigenen Angaben vor Ort zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr im Einsatz. (Symbolbild)

Ein Streit in der Landeshauptstadt löst einen Polizeieinsatz aus. Die Beamten greifen in einer Wohnung zu. Wie der Tatverdächtige dort auffällig geworden war.

Mainz (dpa/lrs) - Spezialkräfte der Polizei haben einen 57 Jahre alten Mann in dessen Wohnung in Mainz in Gewahrsam genommen. Die Beamten seien am Mittag wegen innerfamiliärer Streitigkeiten zu der Örtlichkeit in der Landeshauptstadt gefahren, teilten die Behörden mit. Der Mann habe sich «augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand» befunden und Angehörige bedroht, hieß es. Beim Zugriff sei er leicht verletzt worden. Für die Bevölkerung bestand der Polizei zufolge zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

