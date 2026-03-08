Ein Meteor verglühte heute Abend über Rheinland-Pfalz und war auch in Ludwigshafen und Mannheim zu sehen.

Um etwa 18:55 Uhr, also kurz nach Sonnenuntergang, noch relativ früh am Abend, wurde am Sonntag von vielen Menschen in Rheinland-Pfalz ein sehr heller Meteor gesichtet. In Ludwigshafen und Mannheim schrieben Augenzeugen in den sozialen Medien von einem hellen Feuerball, den sie erblickt hatten. „So etwas habe ich noch nie ansatzweise gesehen“, berichtete ein Mannheimer auf der Plattform Reddit. Der Rauchstreifen sei anschließend noch längere Zeit am Himmel zu sehen gewesen.

Der Meteor war aber auch weiter nördlich und westlich sichtbar. Meldungen kommen aus Baden-Württemberg, Hessen, NRW, aber auch aus den Niederlanden und Luxemburg. Es handelte sich um eine klassische Feuerkugel, also ein besonders heller Meteor, der kurzzeitig den Himmel stark erhellt hat.

Laut International Meteor Organization (IMO) gibt es ein entsprechendes Ereignis mit vielen Sichtungen um diese Uhrzeit. Der Feuerball wird als ein spontaner, natürlicher Meteor, wahrscheinlich ein kleines Stück Weltraumgestein, das in die Atmosphäre eingedrungen und verglüht ist, beschrieben.

Nutzer auf X haben Videos und Fotos geteilt, zum Beispiel ein Video aus Landscheid (Rheinland-Pfalz) zeigt den hellen Streifen klar. Andere berichten von einem hellen Licht mit Schweif, das von West nach Ost zog.

Teile eines Meteoriten haben laut Polizei Schäden an Dächern und Häusern in Rheinland-Pfalz angerichtet. Schadensmeldungen gebe es unter anderem aus dem Hunsrück, der Eifel und Koblenz.

Heute Abend sind ansonsten keine großen Meteorströme aktiv, es handelte sich um ein Einzelereignis.