Der Trierer SPD-Landtagsabgeordnete Sven Teuber (41) will in den geschäftsführenden SPD-Landesvorstand aufrücken. Er kandidiert beim Landesparteitag am 28. September für einen Vizeposten. Das bestätigte der SPD-Landesverband am Mittwoch.

Eine der drei Stellvertreterstellen wird frei, weil Sabine Bätzing-Lichtenthäler als Nachfolgerin von Roger Lewentz an die Parteispitze treten soll. Bätzing-Lichtenthäler