Nach der Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sucht die Partei nach Erklärungen. Was die SPD-Chefin sagt.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische SPD-Landesvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler sieht die Verantwortung der Niederlage ihrer Partei bei der Landtagswahl nicht nur in Mainz. «Sicherlich ist dieser Bundestrend auch mitverantwortlich dafür gewesen, dass es am Ende so ausgegangen ist», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Man habe im Wahlkampf auf die richtigen Themen gesetzt und «den besten Spitzenkandidaten» gehabt. «Aber wenn Sie von einem so niedrigen Level auf Bundesebene kommen...» fügte sie hinzu und sagte dann: «Also wir haben ja schon das Ergebnis verdoppelt, das muss man sich mal vorstellen.» Die SPD müsse nun das Ergebnis «erst mal ein bisschen sacken lassen».