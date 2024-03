Pünktlich zum Wochenende soll es in Rheinland-Pfalz und im Saarland sonnig und frühlingshaft werden. Am Sonntag ist jedoch wieder mit trübem Wetter zu rechnen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) - Nach einem heiteren Donnerstag erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein überwiegend sonniges Wochenende. Am Sonntag soll es dann wieder mehr Wolken geben und es könne auch etwas regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit. Die Temperaturen am Donnerstag steigen demnach auf sieben bis elf Grad.

Am Freitag erreichen die Höchsttemperaturen laut DWD Werte zwischen zehn und 13 und am Samstag sogar bis zu 15 Grad. An beiden Tagen soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben, lediglich im Westen und Süden sei am Samstag leichter Regen möglich. Bewölkt und regnerisch wird es am Sonntag nach DWD-Angaben bei Höchstwerten von acht bis 13 Grad.

DWD-Vorhersage