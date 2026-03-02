Frühlingshafte Temperaturen und viel Sonnenschein prägen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nachts wird es allerdings deutlich frischer

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland scheint am Montag verbreitet die Sonne. Regen ist zum Start der Woche laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht in Sicht. Die Temperaturen steigen auf milde 14 bis 17 Grad an, in Hochlagen auf maximal 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es laut DWD gering bewölkt und trocken. Örtlich bildet sich allerdings Nebel. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad. An manchen Orten tritt leichter Frost auf.

Der Dienstag zeigt sich erneut freundlich mit viel Sonnenschein und trockenen Bedingungen. Die Höchsttemperaturen erreichen 16 bis 18 Grad. Auch in der Nacht zum Mittwoch bleibt es laut DWD gering bewölkt und klar. Örtlich kann sich erneut Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 7 Grad. Auch der Mittwoch wird frühlingshaft heiter bis sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad. Insgesamt bleibt das Wetter ruhig und für die Jahreszeit ausgesprochen mild mit frischen Nächten.