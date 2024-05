Pünktlich zum Feiertag sind im Norden die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad Celsius gestiegen. Das hat viele Menschen auf die Straßen gelockt. Vor allem in Wassernähe und Parks war viel los.

Hamburg/Kiel/Lübeck (dpa/lno) - Endlich Sonne und Wärme im Norden: Zahlreiche Menschen haben am 1.-Mai-Feiertag die sommerlichen Temperaturen und den strahlend blauen Himmel genossen. Viele von ihnen zog es dabei in die Parks und an Flüsse und Seen. So waren beispielsweise auf der Außenalster in Hamburg viele kleine Segelboote unterwegs und Menschen ließen sich auf Stühlen und Liegestühlen sitzend die Sonne ins Gesicht scheinen. Am Nachmittag hatte der Deutsche Wetterdienst in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein rund 26 Grad Celsius registriert.

Auch an der Elbe spazierten viele Menschen auf den Promenaden und am Strand entlang. Im Strandbad Wedel krempelten zahlreiche Menschen die Hosenbeine hoch und kühlten ihre Füße im Elbwasser. Andere genossen den Sommertag im Schatten unter Sonnenschirmen. Flaniert und geschlendert wurde auch in Timmendorfer Strand und im Niendorfer Hafen. Viele waren auch mit ihren Rädern unterwegs.

In der Lübecker Bucht sollte zudem am 1. Mai traditionell die Badesaison eröffnet worden. Im Ostseebad Rettin wollten sich Wagemutige bei Wassertemperaturen von rund 8 Grad Celsius in die Ostseefluten wagen. Am Sonntag ist gleiches in Scharbeutz und in Travemünde am 11. Mai geplant.

Sonnenhungrige können sich weiter auf schönes Wetter freuen. «Am Donnerstag haben wir nochmal richtig viel Sonnenschein und Temperaturen ähnlich wie am Mittwoch», sagte DWD-Meteorologin Annett Püschel am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. So werden an der Nordsee Temperaturen von rund 22 Grad erwartet und entlang der Elbe soll das Thermometer wieder auf bis zu 26 Grad klettern.

Auch der Freitag starte zunächst richtig gut. Dann jedoch folge eine Kaltfront mit Schauern und Gewittern. «So wie es aussieht, kommt sie in den Mittagsstunden aus Südwesten in Richtung Elbe.» Im Norden bleibe es dagegen trocken. Die Temperaturen werden am Freitag bei höchstens 22 Grad liegen.

Die Kaltfront ziehe schließlich in der Nacht zum Samstag ab und dann steht ein wechselhaftes Wetter am Wochenende bevor, bei maximal 21 Grad.