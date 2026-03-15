Erst einmal bleibt es noch grau in den Bundesländern, immer wieder soll es regnen. Doch dann heitert das Wetter auf.

Mainz (dpa/lrs) - In den nächsten Tagen wird es grau und regnerisch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Ab Mittwoch können sich die Menschen dann aber über Sonne und bis zu 18 Grad freuen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bleibt es dann trocken.

Auch noch der Sonntag bleibt laut den Wetterexperten niederschlagsfrei. Die Nacht zum Montag könnte demnach jedoch regnerisch werden, auch lokale Graupelgewitter schließen die Meteorologen nicht aus. In den Hochlagen sind auch Schnee und Glätte möglich. Am Montag soll es bei bis zu zwölf Grad weiter Regen- und Graupelschauer geben, vereinzelt auch Gewitter. Erst in der Nacht zum Dienstag sollen die Schauer allmählich abklingen.

Am Dienstag rechnet der DWD dann noch mit vielen Wolken und vor allem im Norden mit etwas Sprühregen. Im Tagesverlauf soll das Wetter dann aber auflockern, später bleibt es demnach trocken. Auch die Temperaturen steigen: Bis zu 16 Grad hält der DWD für möglich.

Sonne am Mittwoch

In der Nacht zum Mittwoch lockert das Wetter dann noch mehr auf, sodass es am Mittwoch dann heiter bis sonnig wird. Bei bis zu 18 Grad bleibt es trocken und man kann den Regenschirm wohl wieder zuhause lassen.