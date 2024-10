Das herbstliche Wetter geht am Wochenende weiter - und zeigt all seine Facetten.

Offenbach (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Wochenende ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Am Samstag bleibt es bei zehn bis 15 Grad zunächst heiter und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ab dem Nachmittag wird es zunehmend bewölkt und regnerisch. Auch in der Nacht bleibt es unbeständig, in Hochlagen werden stürmische Böen erwartet.

Am Sonntag entwickelt sich das Wetter im Tagesverlauf wieder zunehmend freundlicher. Nach anfänglichen Schauern zeigt sich vielerorts die Sonne. Die Temperaturen erreichen dabei zehn bis 15 Grad. In den Hochlagen bleibt es stürmisch. Zum Wochenstart steigen die Temperaturen leicht an und es wird freundlich.