Nach örtlichem Nebel am Morgen wird es tagsüber zunehmend freundlich. In den kommenden Tagen bleibt es meist trocken und sonnig, ehe einzelne Schauer zurückkehren.

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich das Wetter am Dienstag heiter, lediglich Richtung Südosten halten sich mehr Wolken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es bis zum Abend regenfrei und teils sonnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 13 Grad in der Hocheifel und bis zu 18 Grad in den Niederungen.

In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt bis klar, örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken laut DWD auf 6 bis 0 Grad, im Bergland vereinzelt bis auf -1 Grad. Frost sei laut den Experten möglich. Am Mittwoch wird es heiter bis wolkig und es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad. Auch am Donnerstag zeigt sich der Himmel wechselnd bewölkt. Vereinzelt sind laut den Meteorologen Schauer möglich bei Temperaturen von 18 bis 21 Grad.