Sonnige Tage und milde Temperaturen prägen das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nachts kann es in einigen Regionen dennoch zu leichtem Bodenfrost kommen.

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es nach den Feiertagen überwiegend sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Nordost.

In der Nacht zum Mittwoch wird es klar und weiterhin trocken, wie die Meteorologen voraussagen, die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad, in tieferen Lagen des Berglands lokal bis minus 1 Grad. Dort kann es in Bodennähe stellenweise Frost geben.

Der Mittwoch soll erneut sonnig und trocken verlaufen. Die Höchsttemperaturen erreichen im Bergland 18 bis 20 Grad, sonst 20 bis 23 Grad. Der Ostwind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Himmel neben dünnen Wolkenfeldern meist klar, die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 4 Grad, in Tallagen der Mittelgebirge bis 1 Grad, dort örtlich leichter Frost in Bodennähe.