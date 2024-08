In der neuen Woche wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist sonnig, am Mittwoch werden Schauer erwartet. Die Temperaturen steigen auf um die 30 Grad.

Mainz (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zu Beginn der Woche auf sonniges Wetter freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Höchsttemperaturen von etwa 30 Grad. Aber für Mittwoch ist Regen angekündigt.

Im Laufe des heutigen Tages wird es zunehmend sonnig bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad. Am Dienstag scheint die Sonne den ganzen Tag, vereinzelt gibt es ein paar Wolken. Die Temperaturen steigen bis auf etwa 30 Grad am Nachmittag. Es bleibt trocken, auch nachts mit milden Tiefstwerten zwischen 16 und 13 Grad.

Am Mittwoch wird es bewölkt. Besonders in der ersten Tageshälfte kann es zu Regen und Schauern kommen, örtlich sind Gewitter möglich. Erst gegen Abend klart es wieder auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 29 Grad. Der Donnerstag wird laut Wetterexperten bei ähnlichen Temperaturen meist heiter und nur stellenweise wolkig.